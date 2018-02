Com apoio da China, G-20 aprova plano anticorrupção A China mudou de posição e passou a apoiar a iniciativa anticorrupção adotada pelos líderes do G-20 no encontro que terminou neste domingo. Com isso, o país também se comprometeu a apoiar medidas de transparência que permitirão revelar os proprietários beneficiários de empresas de fachada e fundos ao redor do mundo.