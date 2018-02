Com aposentadoria do papa, igreja fica sem líder

Agora começa o período conhecido como "Sede Vacante" ou "Sé Vacante", a transição entre o fim de um papado e o início de outro. Durante estes poucos dias - não mais do que 20 - um grupo pequeno de pessoas assume a Santa Sé, guiando o Colégio de Cardeais em suas deliberações e organizando o conclave que vai eleger o sucessor de Bento XVI.

Com o fim do papado de Bento XVI às 20h de quinta-feira (horário local), cada chefe de departamento no Vaticano perdeu seu emprego, exceto aqueles cujas funções são cruciais para o bom funcionamento do período de transição. Na segunda-feira, os cardeais iniciam as reuniões para estabelecer a data do conclave e discutir os problemas enfrentados pela igreja.

Início da aposentadoria

O Vaticano disse que Bento XVI passou suas primeiras horas de aposentadoria rezando, assistindo televisão e caminhando.

Nesta sexta-feira, o Vaticano divulgou detalhes sobre a vida do papa emérito no interior de Castel Gandolfo, o retiro de férias onde o primeiro papa a renunciar em 600 anos vai permanecer por algum tempo.

O secretário de Bento XVI, monsenhor Georg Gaenswein, relatou ao Vaticano que após sua despedida pública o papa jantou, fez sua caminhada costumeira no palácio e assistiu as notícias na televisão sobre seu último dia de pontificado. Gaenswein disse que ele dormiu bem, celebrou uma missa como de costume e tomou seu café da manhã.

Segundo Gaenswein, Bento XVI está relaxado e a prova disso é o fato de ele ter voltado a tocas piano nos últimos dias. As informações são da Associated Press.