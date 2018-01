Com apuração próxima do fim, Calderón é o novo presidente do México O candidato governista Felipe Calderón é o novo presidente do México, segundo o resultado da apuração oficial dos votos do pleito do último domingo, praticamente encerrada na manhã desta quinta-feira. Apesar de praticamente incontestável, o resultado não foi aceito pelo oposicionista Andrés Manuel López Obrador, que anunciou que acionará a justiça para que a contagem seja revista, abrindo o terreno para que uma longa batalha sobre quem comandará a jovem democracia mexicana. Com 99,9% dos votos apurados, Calderón, do Partido de Ação Nacional (PAN) venceria mesmo que todos os sufrágios restantes fossem para López Obrador, do Partido Revolucionário Democrático (PRD). O candidato panista obteve 35,88% dos votos, enquanto López Obrador aparecia com 35,31%. Menos de 200 mil votos separam os dois. Diante do novo resultado e após aparecer por alguns momentos à frente de seu rival, o candidato esquerdista anunciou que contestará as eleições de domingo e exigirá ao Tribunal Eleitoral da Federação que refaça a contagem "voto a voto". "Decidimos contestar o processo eleitoral e recorrer ao Tribunal para uma apuração dos votos, porque não podemos aceitar os resultados fornecidos pelo Instituto Federal Eleitoral (IFE)", disse López Obrador, referindo-se à pequena vantagem do candidato panista. Em entrevista coletiva, o candidato do PRD afirmou que os líderes da coalizão esquerdista que o lançou como candidato à presidência irão nos próximos três dias ao Tribunal Eleitoral da Federação para contestar as eleições. "Nós triunfamos nas eleições de domingo, por isso iremos à Justiça", acrescentou, ratificando a denúncia do PRD de que houve muitas irregularidades durante a votação. López Obrador criticou o IFE por ter apurado "em apenas 24 horas" a votação de domingo, quando ele pediu que "levasse todo o tempo possível" para cumprir essa tarefa. Ainda durante a coletiva, o candidato esquerdista anunciou que no sábado liderará uma manifestação com seus correligionários na Cidade do México para exigir a revisão da apuração, o que fomentou os temores de que os protestos possam levar a atos de violência. Já nesta quinta-feira, partidários do candidato, que prometeu governar para os pobres do México, saíram às ruas alegando que não deixariam seu líder ter a vitória roubada. "Virada" López Obrador liderou a contagem oficial até a inversão do resultado, com 97% dos votos apurados. Segundo dirigentes do PAN, a vantagem temporária do candidato oposicionista deveu-se aos atrasos provocados pelos protestos dos partidários do esquerdista. Depois que a contagem for finalizada, ela só poderá ser contestada na máxima instância da justiça eleitoral mexicana. O prazo final para que o vencedor seja anunciado é 6 de setembro. O peso mexicano ganhou força frente ao dólar depois que a contagem oficial indicou que o candidato conservador levaria o pleito. Assim que a contagem passou a favorecer Calderón, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, o candidato panista pediu que o país superasse a disputa. "A partir de hoje, vamos ajudar o México a começar uma nova era de paz e reconciliação", disse Calderón a centenas de seguidores que se reuniram na frente do diretório do partido. Segundo Calderón, a eleição de domingo foi a "mais democrática e limpa da história do México". Ele também pediu ao rival López Obrador e a todos os mexicanos que ignorem as divisões que surgiram ao longo da campanha para focar "não em nossas diferenças, mas nas nossas similaridades". Calderón voltou-se aos milhões que não votaram nele, pedindo que o "dêem uma chance para ganhar sua confiança". O encerramento da contagem oficial nesta quinta-feira põe fim a quatro dias de debate sobre os resultados das eleições. Quando as urnas foram fechadas no domingo, os mesários das 130.488 sessões eleitorais contaram os votos e os enviaram em pacotes lacrados para o IFE, junto com o resultado extra-oficial da contagem. A divulgação desta informação gerou protestos entre os partidários de López Obrador, já que indicava uma vitória apertada de Calderón, que tinha apenas um ponto porcentual a mais do que seu adversário. A apuração oficial foi realizada com base na contagem realizada pelos mesários, o que gerou protesto de López Obrador, que pediu para que os votos fossem recontados um a um. Agora, ele e seus partidário irão reivindicar essa recontagem no tribunal eleitoral do país. "Nós sempre iremos agir de maneira responsável, mas, ao mesmo tempo, temos que defender os desejos de nossos cidadãos", disse o líder esquerdista. Este texto foi atualizado às 17h09