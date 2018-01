Com Brasil, discussão envolve tarifas Sem possibilidade de avançar nas negociações diretas com o Mercosul, o Chile leva adiante sua estratégia de conquistar mais mercados entre seus vizinhos pelo caminho possível - o Brasil. A aproximação entre os dois países vem sendo marcada pelas discussões sobre redução de barreiras tarifárias para automóveis e produtos agrícolas. O resultado das conversas bilaterais tenderá a elevar as trocas entre os dois países e será, no futuro, incorporado pelo próprio bloco. O "guarda-chuva" dessas negociações está no acordo que formalizou o livre comércio entre o Mercosul e o Chile, de 1996. Naquele ano, os dois lados iniciaram as conversas para acelerar a abertura comercial, mas a agenda previu discussões bilaterais, entre o Chile e cada um dos sócios. Nos últimos meses, com a crise argentina, as conversas com Buenos Aires estagnaram, e os dois países entraram em rota de colisão comercial. A Argentina aplicou pelo menos quatro medidas que afetaram o ingresso de produtos chilenos. "A negociação com o Brasil é mais positiva. Fazíamos o mesmo com a Argentina, até surgirem as dificuldades", afirmou ao Grupo Estado o embaixador Heraldo MuÏoz, vice-chanceler do Chile. As discussões entre Chile e Brasil, por enquanto, restringem-se ao comércio de automóveis e de produtos agrícolas. No primeiro caso, a idéia é corrigir o acordo original, que previu a criação de cotas, com tarifas de importação mais baixas até setembro de 2000. Conforme o modelo, a redução gradual das tarifas começaria em 2006 e terminaria em 2011, quando chegariam a zero.