Com cessar-fogo, forças palestinas rivais deixam ruas de Gaza Policiais do Hamas e forças leais ao presidente Mahmoud Abbas retiraram-se das ruas de Gaza nesta quarta-feira, quando um novo cessar-fogo entrou em vigor na área. Dois combatentes da Fatah que ficaram feridos em confrontos que coincidiram com o anúncio de uma trégua intermediada pelo Egito morreram na terça-feira, segundo membros de suas famílias. Com isso, subiu para dez o número de palestinos mortos em Gaza desde que Abbas convocou eleições antecipadas no sábado. Ele tenta acabar com um impasse político com o governo do Hamas e com sanções impostas por países do Ocidente contra a administração do grupo. Fontes palestinas disseram que Abbas deve se encontrar com o primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, nos próximos dias. Autoridades israelenses não estavam disponíveis para comentar.