''Com EUA e Europa, América do Sul será o 3º pilar do Ocidente''

Parag Khanna, especialista americano em geopolítica

Aos 34 anos, Parag Khanna virou o analista internacional mais pop dos EUA. Para ele, a melhor metáfora do mundo de hoje é uma plateia em um show de punk rock: Estados, ONGs, multinacionais e terroristas se chocam e se estapeiam ao som de acordes distorcidos, cada um à procura de seu espaço. A discussão, portanto, não deve ser quantos países mandarão no globo - G-20, G-8 ou G-2 -, mas como organizar atores tão distintos para avançar em questões como pobreza, terrorismo e meio ambiente. É esse o caminho que ele toma em seu novo livro, Como governar o mundo (Editora Intrínseca), que aparece hoje nas livrarias do Brasil.

Khanna é especialmente otimista em relação à América do Sul. Ele diz que a região é uma "superpotência" em formação e será o "terceiro pilar do Ocidente", ao lado de EUA e Europa. A seguir, trechos de sua conversa com o Estado.

O sr. diz em seu novo livro que o mundo está cada vez mais parecido com a Idade Média, quando vários atores, além do Estado - grupos religiosos, mercenários, empresas -, definiam a política internacional. É isso?

Os livros de hoje sobre relações internacionais costumam narrar uma mudança estrutural: como a emergência de novas potências está levando o que era um mundo unipolar a se tornar multipolar. Dou um grande passo adiante e digo que estamos presenciando uma mudança de sistema. Não é mais possível explicar o que ocorre apenas pensando em Estados e governos. Temos de falar também em cidades, empresas, ONGs, grupos terroristas e em empresários transnacionais, como George Soros e Bill Gates.

E como essas pessoas moldam a política internacional?

Soros, por exemplo, investe na promoção da democracia. Mas não se trata apenas de dinheiro. O principal é a eficácia. Para impulsionar a democracia, os EUA pagam empresas que compram carros utilitários e usam hotéis luxuosos. Soros, por sua vez, entrega computadores baratos diretamente para pessoas que antes não tinham acesso à internet. São modelos diferentes que passaram a disputar espaço e governos viraram sinônimo de inércia e burocracia.

Por que o sr. diz que no novo sistema internacional a América do Sul será uma "superpotência"?

Muita gente fala sobre a ascensão da Ásia no século 21, mas ignoram rivalidades entre China, Japão e Índia. A América do Sul é uma região pacífica, cuja economia, ao todo, equivale à da China. Vários analistas falam sobre o declínio do Ocidente. Eu defendo que nós deveríamos ver a América do Sul como um terceiro pilar do Ocidente, ao lado da Europa e dos EUA.

O que isso muda para o Brasil em termo de responsabilidades?

Existe uma diferença entre ser ativo e ser responsável. O Brasil não é responsável pela questão palestina ou iraniana, embora tenha reconhecido o Estado palestino e negociado o programa nuclear do Irã. Dou boas vindas a esse papel do Brasil, pois intensifica a disputa entre ideias. Sobre o Irã, por exemplo, a política de sanções e isolamento adotada pelos EUA não funcionará - é uma estupidez que já dura 30 anos. Sou grato ao Brasil e à Turquia por terem contribuído com o debate.

QUEM É

Nasceu em Kanpur, na Índia, mas foi criado nos EUA e hoje atua no think-tank New America Foundation, de Washington. Khanna assessorou Barack Obama durante a corrida presidencial de 2008 e já trabalhou para o Pentágono.