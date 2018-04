Com idas e vindas, Khamenei busca ganhar tempo

Durante duas décadas, o aiatolá Ali Khamenei foi uma espécie de eminência parda na cúpula do poder no Irã, extremamente parcimonioso em suas aparições em público e em seus comentários. Tendo sob seu controle os militares, o Judiciário e as emissoras públicas, o líder supremo tinha em suas mãos as alavancas de que necessitava para manter a República Islâmica em seu punho de ferro, ainda que com grande discrição. No entanto, numa quebra inusitada de uma longa história de posições cautelosas, apressou-se a abençoar o presidente Mahmoud Ahmadinejad pela vitória nas eleições, antes mesmo de transcorrido o prazo tradicional de três dias exigido para a confirmação dos resultados. Então, as multidões em revolta saíram às ruas, e ele recuou. "Depois de se congratular com a nação por ter conseguido uma vitória sagrada, afirmar agora que existe a possibilidade de que a votação tenha sido fraudada constitui um grande passo para trás para ele", disse Abbas Milani, diretor do programa de estudos iranianos da Universidade Stanford. Para alguns, a posição de poder de Khamenei está ameaçada, mas ele criou uma séria fissura no governo, que talvez se torne impossível consertar, particularmente considerando a feroz disputa que eclodiu depois das eleições entre os veteranos da elite da revolução. É possível que nem mesmo seus fortes vínculos com a Guarda Revolucionária tenham uma influência no confronto que se estabeleceu. Os que se deram conta da importante mudança que está em andamento apressam-se a advertir que Khamenei ainda poderá recorrer à força para esmagar as manifestações. Chamando o Conselho de Guardiães para investigar as eleições, ele concedeu a si mesmo um prazo de dez dias para que a revolta se dissipe, observam os especialistas. Khamenei era um improvável sucessor do patriarca da revolução, o aiatolá Ruhollah Khomeini, e sua elevação ao cargo de líder supremo, em 1989, plantou talvez as sementes da crise política que o país enfrenta agora. Khamenei foi elevado da noite para o dia da categoria clerical intermediária para o nível de aiatolá, numa decisão mais política do que religiosa. Com isto, ganhou o perene desprezo de muitos guardiães da tradição xiita, embora tivesse sido posta em movimento a máquina da criação de mitos do Irã: uma testemunha afirmou ter visto uma luz passar de Khomeini para Khamenei como acontecia quando os imãs eram ungidos, séculos atrás. No entanto, não dispondo de uma base política própria, ele decidiu criá-la entre os militares. "Concedendo-lhes algum poder, ele próprio ganhou poder ", comentou Mehdi Khalaji, do Washington Institute of Near East Policy. Todos os que falam de Khamenei costumam a usar a palavra "cauteloso". Agora, porém, ele está diante de uma escolha quase impossível. Se permitir que as manifestações cresçam, sua decisão poderá mudar o sistema do governo clerical. Se usar a violência para acabar com os protestos, o mito de um mandato popular para a Revolução Islâmica morrerá.