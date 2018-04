Com imagem em alta, Piñera se reúne com líderes europeus

Com a imagem em alta após o resgate dos 33 mineiros, o presidente do Chile, Sebastián Piñera, chegou neste sábado à Europa para se reunir com diversos líderes do continente.

Piñera se encontrou em Portugal com o chanceler Luis Felipe Amado e seguiu para a Grã-Bretanha, onde deve se reunir com o primeiro-ministro britânico, David Cameron.

O líder chileno levou pedras da mina San José, onde os trabalhadores ficaram presos por mais de dois meses, para entregar ao premiê e também a rainha Elizabeth 2ª.

"No começo, estávamos procurando (os mineiros soterrados) no escuro. Mas nunca perdemos a esperança. No fim, foi a confiança não apenas do Chile, mas de todo o mundo, que permitiu o resgate dos 33 trabalhadores", afirmou.

Piñera disse ainda que seu país deu "um belo exemplo de compromisso, coragem, fé e união" e revelou que teve de ignorar pedidos para que se mantivesse longe do caso.

"Muitos acreditavam que o resgate era impossível e me aconselharam a não me envolver com as buscas", disse.

"Mas decidi assumir a responsabilidade, sem qualquer preocupação política. Nos comprometemos a procurar os mineiros como se fossem nossos filhos. No Chile, não deixamos ninguém para trás."

Empresários

Juntamente com a primeira-dama Cecília Morel, Piñera se encontrou com membros da comunidade chilena em Londres.

Ele também deve se encontrar com empresários britânicos, numa tentativa de persuadir mais empresas do país - especialmente as de mineração - a investir no Chile.

Após a Grã-Bretanha, o presidente chileno seguirá para a França, onde se reunirá com o colega Nicolas Sarkozy e com o premiê François Fillon, segundo o jornal chileno La Tercera.

O destino seguinte é Berlim, onde Piñera se encontrará com a chanceler alemã, Angela Merkel. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.