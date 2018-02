Com interesses no país, China reluta em apoiar sanções ao Irã

As declarações mais duras da Rússia fizeram com que a atenção se voltasse para a relutância da China em concordar com uma nova rodada de sanções ao Irã. Pequim - que depende dos iranianos para boa parte de seus suprimentos de energia - defende que ainda não é hora para sanções, pedindo mais diálogo com o país persa.

Moscou também tem uma postura ambígua sobre o tema, mas na terça-feira funcionários russos afirmaram que a decisão de Teerã de enriquecer urânio a níveis mais altos traz novas dúvidas sobre seu programa nuclear.

As potências mundiais temem que o programa nuclear iraniano possa acobertar uma iniciativa secreta para produzir armas. O Irã garante ter apenas fins pacíficos, como gerar energia.

Os EUA e a França afirmaram que o anúncio iraniano de que irá enriquecer urânio a 20% reforça a necessidade de uma quarta rodada de sanções ao país, no Conselho de Segurança da ONU. Nesta quinta-feira, o Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que está estudando as declarações recentes de Moscou e de outras partes envolvidas.

Pequim, como membro permanente do Conselho, tem poder de veto sobre uma eventual sanção. Nas três ocasiões anteriores, o país votou a favor das restrições aos iranianos, mas reluta em apoiar uma nova rodada de sanções. Os outros membros com poder de veto são EUA, Reino Unido, França e Rússia.

O principal temor chinês é que as sanções sejam duras demais, o que acabaria prejudicando a relação econômica bilateral, segundo Yin Gang, um especialista em Irã da Academia Chinesa de Ciências Sociais. "A China tem relações econômicas e comerciais com o Irã, portanto é natural que não queira ver sua segurança regional e seus próprios interesses nacionais afetados pelas sanções excessivas."

A China depende do petróleo e do gás iranianos para 11% de suas necessidades energéticas. No ano passado, o país asiático tornou-se o principal parceiro comercial do Irã, segundo dados iranianos. O volume do comércio bilateral chegou a US$ 36,5 bilhões em 2009, segundo a Câmara de Comércio Irã-China. O Irã importa bens de consumo e maquinário da China, enquanto exporta petróleo, gás e petroquímicos.

Companhias chinesas têm também grandes investimentos no setor energético iraniano e também na construção de rodovias, pontes e plantas energéticas. Além de temer um prejuízo a seus próprios interesses, Pequim acredita que as sanções anteriores foram inúteis, disse o diplomata aposentado Hua Liming.

"A China e a comunidade internacional já viram que as sanções não mudaram a decisão do Irã de ter seu programa nuclear", notou Hua. "Pelo contrário, as sanções levarão a situação já tensa e complexa no Oriente Médio a um estágio perigoso, o que é algo que a China deseja evitar." As informações são da Associated Press.