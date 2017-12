Com mais de 50% dos votos apurados, Préval segue na frente no Haiti Depois da apuração de 1.104.856 de votos, que representam mais de 50% dos eleitores, o candidato René Préval continua disparado em primeiro lugar, com 50,26% dos votos, conforme resultados parciais apresentados ontem à noite pelo Conselho Eleitoral Provisório. Com essa porcentagem, faltaria muito pouco para Préval ganhar no primeiro turno - pois precisaria apenas de 0,74% a mais para atingir maioria absoluta (metade mais um). O candidato lidera as apurações em quase todos os departamentos, com exceção apenas do Noroeste, onde aparece em segundo lugarf, com 22,47%. No caso de segundo turno, o concorrente de Préval seria Leslie Manigat, que está com 11,41%, um pouco acima do terceiro colocado, Charles Baker, que tem 8,30. Embora seja o vencedor no Departamento do Oeste, com 42,4% dos votos, a votação de Préval está abaixo da expectativa para essa região, que abrange a capital, Porto Príncipe, e reúne o maior número de eleitores.