Com míssil norte-coreano, mundo fica 'perto da guerra', diz embaixadora americana na ONU

A embaixadora dos EUA na ONU, Nikki Haley, disse nesta quarta-feira, dia 29, que o lançamento do míssil intercontinental feito pela Coreia do Norte deixa o mundo “mais perto da guerra”. Haley falou durante a reunião de emergência do Conselho de Segurança. Segundo ela, se houver confronto, a Coreia do Norte vai ser “completamente destruída”.

+ China expressa 'profunda preocupação' após míssil da Coreia do Norte

"Nós nunca buscamos uma guerra com a Coreia do Norte, e até hoje não buscamos. Se a guerra vier, será por causa de seus atos contínuos de agressão como o que testemunhamos ontem", disse Haley na ONU. "Se a guerra vier, não tenha dúvidas de que o regime norte-coreano será totalmente destruído", acrescentou.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Haley também pediu que todos os países cortem relações com a Coreia do Norte. A reunião do Conselho de Segurança desta quarta ocorre após pedido de uma reunião de emergência feito pelos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul.