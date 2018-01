Com Najaf em paz, rebelião xiita prossegue em Bagdá Rebeldes xiitas e forças americanas enfrentam-se no cortiço de Sadr City em Bagdá. A violência ocorre ao mesmo tempo em que os moradores de Najaf, palco de uma violenta rebelião xiita que durou três semanas, limpam as ruas e voltam ao trabalho, graças ao acordo de paz firmado durante a semana. Em Sadr City, seguidores do instigador da revolta de Najaf, o líder radical Muqtada al-Sadr, seguem enfrentando as forças estrangeiras. Soldados americanos em blindados passaram pelo bairro com alto-falantes, exigindo que as pessoas ficassem em suas casas porque as tropas iriam ?limpar os homens armados da área?, segundo um repórter da Associated Press. Tiros podiam ser ouvidos de tempos em tempos. De acordo com o ministério da Saúde iraquiano, três pessoas foram mortas em 25 ficaram feridas nas mais recentes escaramuças de Sadr City. Rebeldes abriram fogo com rifles e granadas contra as patrulhas americanas, disse o capitão Brian O´Malley, acrescentando que não houve baixas no lado americano. Em outro ponto de Bagdá, rebeldes atacaram um bairro com morteiros, matando dois meninos que trabalhavam lavando carros.