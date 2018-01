Com novo nome, Fujimori muda de casa pela quarta vez em Tóquio O presidente peruano destituído, Alberto Fujimori, mudou pela quarta vez de residência em Tóquio, onde vive desde que deixou o Peru no final de 2000, informou hoje o jornal El Comercio. O matutino limenho publicou em sua primeira página que o ex-mandatário, que se encontra foragido da Justiça, e seu filho Hiro - segundo dos quatro filhos do casamento com a ex-esposa e atual congressista, Susana Higuchi - ocupam há dois meses o apartamento número 210 do conjunto Azabu Tarrace, localizado na exclusiva zona residencial de Roppongi, na capital japonesa. Este bairro é também o mais famoso centro de diversão noturna do país. O aluguel mensal da nova vivenda, em cujo contrato Fujimori aparece sob o nome de Ken Inomoto, é de aproximadamente 500 mil ienes - ou US$ 3,8 mil -, segundo mostrou ao El Comercio uma empresa imobiliária da região. Com a mudança de endereço, o ex-presidente aparentemente tenta desaparecer do mapa e dificultar o trabalho da Justiça peruana para enviar-lhe citações e intimações sobre os processos abertos contra ele no Peru. O novo nome adotado por Fujimori - Ken Inomoto, segundo o El Comercio - derivaria do diminutivo de Kenya, nome japonês do ex-mandatário, e Inomoto, o sobrenome de solteira de sua mãe. Fujimori, que tem dupla nacionalidade, deixou o Peru em novembro de 2000, dois meses após explodir o escândalo de corrupção envolvendo seu ex-assessor de inteligência, Valdimiro Montesinos, acusado de subornar políticos opositores. Privilégios Como japonês, Fujimori - que foi destituído pelo Congresso unicameral peruano por "incapacidade moral" para governar - é favorecido pelas leis de Tóquio, segundo as quais ele não tem necessidade de andar com nenhum documento de identidade. De fato, se um cidadão japonês não tira carta de motorista, não tem carnê de seguro social nem passaporte, não tem maneira de comprovar que é quem diz ser num país que não exige o porte do RG. Dessa forma, Fujimori poderia adotar qualquer identidade para trâmites simples, como por exemplo receber correspondência, inscrever-se em clubes, academias, ter assinaturas de jornais ou revistas, comprar equipamentos para sua casa, etc. Esta possiblidade de mudar de nome pode torná-lo praticamente indetectável não apenas oficial e legalmente, como também na vida cotidiana. Por outro lado, por ter direito à cidadania de seus pais, Fujimori não tem obrigação de registrar suas mudanças de endereço, como seria exigido de um estrangeiro. Agito No conjunto Azabu Terrace, localizado ao lado da embaixada das Filipinas e a oito minutos de duas estações de metrô, residem muitos diplomatas. A área dos apartamentos varia entre 65 e 197 m2. O de Fumimori, segundo informações da imobiliária, teria 90 m2. O edifício rodeado de frondosas árvores - o que é um luxo, no centro de Tóquio - fica a apenas três quadras da avenida Roppongi, a zona de diversão noturna repleta de restaurantes, bares, clubes noturnos com freqüentadores de todas as raças, perfis e nacionalidades. O McDonald´s, o Hard Rock Tokyo e o Subway destacam-se entre as lanchonetes - ao lado da cafeteria Starbuscks e luxuosos restaurantes. Também se encontram nas proximidades casas de chá e vários clubes noturnos famosos por suas cortesãs, como o Fusion, Casanova, Seven Heven e One Jack. O estacionamento do Azabu Terrace está repleto de carros de luxo.