Com o calor, alemães mantêm consumo de cerveja Os alemães não economizaram na cerveja no quarto trimestre do ano, segundo mostram estatísticas divulgadas hoje. Graças a um verão de altas temperaturas, estancou-se o constante declínio na popularidade do fermentado, que é uma preferência nacional ? há alguns anos os produtores estão às voltas com uma persistente queda no consumo interno. A tendência de queda, que especialistas atribuem aos insuficientes índices de recuperação da economia alemã, foi exacerbada no primeiro semestre pela introdução de um complexo e impopular sistema de depósito de latas e garrafas. Mas os alemães beberam 2,96 bilhões de litros no período do julho a setembro deste ano ? a mesma quantidade do mesmo período do ano passado. Enquanto o sol de verão mantinha a cerveja jorrando na Alemanha, europeus sedentos levaram a um aumento de 18% nas exportações, nesse período, o que significou 380 milhões de litros vendidos no exterior.