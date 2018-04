''Com Obama, relação será mais fácil''

O ministro do Exterior da Rússia, Serguei Lavrov, discute os sinais diplomáticos do novo governo americano, a possibilidade de desarmamento nuclear e as oportunidades de cooperação no conflito com o Irã. Como deveria ser uma possível reaproximação - os EUA abandonariam seu escudo de defesa de mísseis em troca de ajuda no Afeganistão ou no Irã? Já houve barganhas em outras épocas - quando a União Soviética desmoronou, quando nossas tropas saíram da Europa Oriental e durante a reunificação alemã, por exemplo. Mas nossos parceiros ocidentais infelizmente não cumpriram sua parte da barganha. É por isso que hoje na Europa ainda vivemos na sombra da Guerra Fria. E que tal, por exemplo, fazer uma nova tentativa com o Irã, que, segundo se suspeita, estaria produzindo armas nucleares? Isto não diz respeito apenas à colaboração do Ocidente conosco. Há também o grupo de seis países, Grã-Bretanha, França, Alemanha, EUA, Rússia e China. Foi concordado que todos apoiaríamos a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), e foram aprovadas sanções a organizações e a pessoas que participam do programa nuclear iraniano. Nós continuamos cumprindo a nossa parte deste acordo. Entretanto, ao mesmo tempo, a Rússia está bloqueando sanções mais rigorosas. Porque o objetivo deles é um bloqueio econômico e eles não avançam com as negociações. Nós rejeitamos rigorosamente isto - não é isto que nós assinamos. Contudo, aplaudimos o fato de Barack Obama e sua equipe falarem da necessidade de olhar a situação de um novo ponto de vista. Eles afirmam que os EUA analisarão as possibilidades para falar diretamente com o Irã. É o que a Rússia vem pedindo há quatro anos. Obama também estaria considerando um novo começo na questão do desarmamento, na redução do número de armas nucleares, talvez para mil ogivas de cada lado. Ainda não vi nenhuma proposta dizendo que 80% das ogivas seriam eliminados ou que seu número seria reduzido a mil. Só sei o que a imprensa diz a respeito, mas nada nos foi apresentado, nem oficialmente, nem nos bastidores. Algo tem de acontecer, o Tratado de Redução de Armas Estratégicas expirará no fim deste ano. Nos últimos três anos, solicitamos reiteradamente que o governo Bush desse início a conversações sérias. Na época, os EUA não quiseram negociar. Mas qual é a posição da Rússia? Somos favoráveis ao desarmamento, a fixar limites ao número de ogivas e de mísseis, mas também a manter os atuais mecanismos de controle. O equilíbrio das armas ofensivas estratégicas foi decisivo para a estabilidade mundial nas últimas décadas. O vice-presidente dos Estados Un idos, Joseph Biden, destacou, na Conferência sobre a Segurança de Munique, que os americanos dentro em breve estarão prontos para conversar conosco. O que demonstra que o governo Obama compreende melhor do que o governo Bush a importância do desarmamento e do controle dos armamentos. Será também concebível que EUA e Rússia colaborem num escudo de defesa contra mísseis? Apresentamos uma proposta sobre isso há um ano e meio. Era um projeto que envolvia Rússia, Europa e EUA. Com as estações de radar em território russo e no Azerbaijão, seria possível formar uma cadeia de radares que usaríamos para monitorar todas as ameaças de mísseis vindos do sul. Trata-se de uma alternativa a um plano desenvolvido unilateralmente pelos EUA. Não é tarde demais para que isso possa acontecer. Poderíamos sentar à mesa de negociações e começar com uma avaliação da situação. Por que o Quirguistão quer fechar a base americana que abastece as operações militares no Afeganistão, atendendo aparentemente a uma pressão da Rússia? Esta é uma decisão que cabe à liderança do Quirguistão. Houve muitos incidentes que causaram insatisfação. Certa ocasião, um soldado americano atirou em um cidadão quirguiz e a polícia foi proibida de investigar o caso; um americano atropelou pedestres sem ser processado; toneladas de combustível para aviões foram despejadas sobre aldeias quirguizes, e ninguém foi responsabilizado. Os americanos chegaram ao ponto de até mesmo danificar o avião oficial do presidente quirguiz, Kurmanbek Bakiyev. Quem é: Serguei Lavrov Nomeado chanceler da Rússia em 2004, por Vladimir Putin Assessorou a missão da União Soviética na sede das Nações Unidas, em Nova York, em 1981