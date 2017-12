Com país em clima de guerra, filipinos abandonam suas casas Os moradores de vários povoados da ilha de Sulu, que fica no sul das Filipinas, começaram, nesta segunda-feira, a abandonar suas casas por causa do aumento da tensão entre o Exército e a Frente Moura de Libertação Nacional (FMLN), que no fim de semana reteve uma equipe de negociadores do governo. Segundo fontes policiais, a evacuação aconteceu depois de um número não determinado de membros do FMLN armados ocuparem a estrada nacional que liga Luuk a Jolo, capital da ilha, para defender seu acampamento de Jabal Uhod diante do aumento da presença militar na região. O chefe da Polícia Nacional das Filipinas, o superintendente Oscar Calderón, colocou seus 180 mil agentes em estado de alerta e ordenou aos comandantes que vigiem instalações e pontos estratégicos da região, além de seguir de perto todos os movimentos do FMLN em Mindanao. A equipe de negociadores do governo das Filipinas retida na ilha de Jolo pôde retornar neste sábado a sua base. A libertação ocorreu após a confirmação de que o FMLN participará de uma reunião tripartida em março, possivelmente em Jeddah (Arábia Saudita), junto com representantes do overno e da Organização da Conferência Islâmica (OCI). Segundo disse à emissora local DZBB o general Mohamad Ben Dolorfino, líder do comitê negociador, a reunião de março tratará o descumprimento por parte do governo de partes do acordo de paz de 1996 entre Manila e o FMLN. A retenção ocorreu aparentemente por causa de uma informação nos jornais locais que assinalava que não seria permitida a participação do líder detido do FMLN, Nur Misuari, em conversas entre o governo e a OCI. Misuari, à frente do FMLN, assinou a paz como governo em 1996, embora tenha liderado uma revolta quando estava a ponto de finalizar sua estadia como governador da Região Autônoma da Mindanao Muçulmana, em 2001.