Com popularidade em queda, Bush é alvo de comediantes Sentindo a crescente vulnerabilidade de George W. Bush no cenário nacional, comediantes americanos têm usado o presidente como o alvo preferido de suas piadas. Durante os três primeiros meses do ano, Bush foi o tema de 307 monólogos cômicos dos apresentadores Jay Leno, David Letterman e Conan O´Brien, segundo o Centro de Mídia de Assuntos Públicos. Durante o mesmo período do ano passado, o presidente foi alvo de apenas 197 piadas. Durante todo o ano de 2005, o Centro contabilizou 544 piadas sobre Bush. "Os números de aprovação pública da Bush podem estar afundando constantemente, mas ele nunca foi tão popular com os anfitriões de talk-show", disse o presidente do Centro, Robert Lichter. A maioria dos comentários são sobre a inteligência do presidente, ao invés de suas políticas, disse Lichter. Em um de seus monólogos, Jay Leno ironiza. "Você sabia que o ex-presidente James Garfield podia escrever em latim com uma mão e em grego com a outra ao mesmo tempo? Quando o presidente Bush soube disso, ele disse: ´tivemos um gato falante como presidente?".