Com sanções, Pyongyang limpa contas no exterior O jornal sul-coreano "Dong-a Ilbo" divulgou ontem que o regime de Pyongyang está correndo para sacar o dinheiro que tem em contas bancárias no exterior, especialmente no território chinês de Macau, temendo que elas sejam congeladas. Na semana passada, o Conselho de Segurança da ONU aprovou um novo pacote de sanções que prevê o bloqueio de contas de empresas e funcionários norte-coreanos em bancos estrangeiros. As novas medidas da ONU preveem ainda o bloqueio de venda de armas pesadas para a Coreia do Norte. AP E REUTERS