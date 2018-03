Com sinal verde de Israel, ONU aprova investigação em Jenin Com sinal verde de Israel, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou nesta sexta-feira, por unanimidade, o envio de uma missão de investigação sobre a ação militar israelense em Jenin, na Cisjordânia. O documento, redigido pelos Estados Unidos em meio a forte pressão internacional, autoriza o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, a enviar, com a cooperação de Israel, uma "equipe de apuração de fatos" para "reunir informações precisas sobre os recentes eventos em Jenin". A aprovação ocorreu depois que, marcando uma mudança de posição, o ministro de Relações Exteriores de Israel, Shimon Peres, telefonou para Annan informando que representantes do secretário serão bem-vindos e poderão ir a Jenin. Annan disse esperar que sua equipe tenha acesso também a outras áreas palestinas. A concordância de Israel - que, até esta sexta-feira, considerava "desnecessária" uma investigação - foi divulgada horas depois que o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, disse que o presidente dos EUA, George W. Bush, é favorável a uma investigação para determinar se houve excessos na ofensiva em Jenin - na qual, segundo os palestinos, mais de 500 civis foram mortos. Ainda nesta sexta-feira, a União Européia (UE) também pediu a instalação de uma comissão independente de investigação. Na véspera, o enviado especial da ONU ao Oriente Médio, Terje Roed-Larsen, declarou-se "horrorizado" com os relatos que ouviu no campo e propôs uma investigação "independente e imparcial".