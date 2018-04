Com trégua da chuva, começa recuperação na Austrália

As graves inundações que afetam há dez dias o nordeste da Austrália começaram a diminuir nesta terça-feira, 10, o que permitiu a reabertura de várias estradas. Uma das principais vias novamente transitáveis é a de Bruce, no estado de Queensland, que percorre 350 quilômetros entre as cidades de Townsville e Cairns e por onde já passam caminhões carregados de comida e remédios. A retirada da água retida mostrará e dará dimensão dos danos causados pela passagem de dois ciclones nos últimos 20 dias e das tempestades que os seguiram. Segundo o último boletim meteorológico, as chuvas serão mais suaves nos próximos dois dias, mas as tempestades voltarão a partir de quinta-feira, 12, à bacia do rio Herbert, onde vários povoados estão praticamente isolados desde a semana passada. A localidade mais afetada da região foi Ingham, onde quase todas as casas foram destruídas pelo aumento do nível do rio, que chegou a ficar acima dos 12 metros. A situação é ainda pior no Golfo de Carpentária, no extremo noroeste de Queensland, uma área em que algumas comunidades estão há quase seis semanas sem comunicação. De todo território do estado, 60% foram declarados zona catastrófica, as plantações de açúcar se perderam junto com outros cultivos e alguns camponeses abandonaram o gado por não poderem alimentá-lo. Os danos foram avaliados em pelo menos 187 milhões de dólares australianos (US$ 125 milhões).