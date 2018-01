Com um scanner, a bela húngara ganha milhões no cassino A agentes da Scotland Yard prenderam, há poucos dias, no cassino do Hotel Ritz de Londres uma "bela e elegante" húngara, de 32 anos, e seus supostos cúmplices, dois homens sérvios de 38 anos e 33 anos, por suspeitas de obter dinheiro "mediante engano com o jogo de azar" usando alta tecnologia. Os policiais acreditam que o trio pode ter escondido nos celulares um scanner a laser capaz de adivinhar, com grande probabilidade de acerto, onde vai cair a bola no jogo de roleta. Aparentemente, o curioso artefato, que lembra os dispositivos do agente 007, pode ser utilizado para calcular a velocidade da bola e os números nos quais vai parar em cada jogada. Embora os três detidos tenham sido colocados em liberdade mediante fiança depois de serem interrogados, deverão comparecer no próximo dia 30 a uma delegacia da capital britânica. A misteriosa loura húngara e seus dois acompanhantes despertaram suspeitas há uma semana, quando visitaram o cassino do Ritz, um dos mais seletos do mundo, e embolsaram em torno de 150 mil euros. No dia seguinte, o trio voltou ao estabelecimento tentou a sorte e voltou a ganhar. Os três embolsaram nada menos do que 1,8 milhão de euros. A lei de Atividades de Jogos de Acaso e Fraude britânica data de 1845 e, portanto, não aborda o uso das novas tecnologias.