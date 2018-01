Com visita de inspetores, Coréia do Norte deve retornar à AIEA A Coréia do Norte manifestou sua intenção de retornar à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), informou nesta terça-feira, 20, a agência sul-coreana Yonhap. O retorno deve acontecer no início de abril, após o fechamento de sua usina nuclear de Yongbyon e a chegada dos inspetores. Ao mesmo tempo deverão chegar 50 mil toneladas de petróleo como parte da ajuda internacional prometida no acordo de 13 de fevereiro. Segundo fontes diplomáticas consultadas pela agência, o vice-ministro de Relações Exteriores norte-coreano, Kim Kye-gwan, anunciou a intenção de seu país de retornar à AIEA, quatro anos após expulsar os inspetores internacionais. Na época, os Estados Unidos acusaram a Coréia do Norte de manter um programa nuclear com fins militares. Kim, o negociador norte-coreano no diálogo nuclear, revelou a posição do seu governo na segunda-feira, 19, em Pequim, no primeiro dia da reunião entre as duas Coréias, EUA, Japão, Rússia e China, que será realizada até quarta-feira, 21. A Coréia do Norte tinha prometido seu retorno à AIEA em um comunicado conjunto adotado em setembro de 2005 em Pequim. Mas o acordo não foi aplicado devido às sanções financeiras impostas pelos Estados Unidos pouco depois. A AIEA tem como objetivo promover o uso pacífico da energia nuclear e o desencorajamento do uso para fins militares. Texto atualizado às 4h48