Comandante afegão escapa ileso de explosão Uma mina explodiu perto do automóvel de um comandante militar afegão nesta segunda-feira. Apesar de o carro ter sido destruído, o comandante Jial Baz não se feriu. Segundo o militar, a explosão ocorreu quando ele trafegava pela principal via da cidade de Jost, 150 km ao sul da capital Cabul. Soldados afegãos e norte-americanos estão trabalhando em Jost para encontrar membros da rede terrorista Al-Qaeda e do regime deposto taleban.