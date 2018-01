Comandante britânico no Afeganistão será substituído O comandante dos fuzileiros navais da Grã-Bretanha no Afeganistão será substituído depois de ter sido acusado de coordenar erroneamente operações militares, de perder a confiança dos superiores e de enfurecer oficiais de seu país e dos Estados Unidos. O Ministério da Defesa britânico informou hoje que o general de brigada Roger Lane será substituído no próximo mês depois do término do serviço atual no Afeganistão. O general de brigada Jim Dutton assumirá o controle da Brigada de Comando 3. O governo britânico informou que a decisão foi tomada em fevereiro e não está vinculada às controvérsias em torno de Lane. Em um comunicado, o Ministério da Defesa informou que a troca de comando era necessária com o objetivo de dar aos fuzileiros reais "mais opções" para planejar as tarefas de seu pessoal. No entanto, o anúncio da substituição provocou surpresa, pois ocorreu um dia depois que o secretário de Defesa da Grã-Bretanha, Geoff Hoon, disse na televisão que confiava plenamente em Lane. Foram levantadas dúvidas, inclusive, sobre se Hoon sabia do plano de substituir Lane. Segundo o jornal Sunday Telegraph, Lane perdeu a confiança dos subalternos pelos erros de operação e por tentar a todo custo obter êxito militar. Lane teria entrado também em disputas táticas com os comandantes norte-americanos, segundo o jornal, que citou fontes militares.