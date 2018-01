Comandante britânico teme revolta em Basra O comandante britânico das forças de ocupação na cidade de Basra, no sul do Iraque, advertiu que a população pode vir a rebelar-se, caso não melhorem as condições de saneamento e infra-estrutura. Dias atrás, engenheiros britânicos reativaram uma linha de trem entre Umm Qasr e Barsa, para produzir a sensação de que a cidade começa a voltar ao normal. Em Basra faltam água potável, eletricidade e não há remédios nos hospitais, razões que levaram o general Graham Binns a fazer o alerta. Disparos de arma de fogo se fazem ouvir na área, que está sob controle britânico desde a queda da ditadura de Saddam Hussein. Muitos habitantes se trancam em casa à noite, temendo saques e tiroteios. ?O povo espera que façamos as coisas funcionarem?, disse Binns, acrescentando que a ?lua-de-mel? da população com os soldados ?acabou?, embora ainda não haja hostilidade franca. Mas há sinais preocupantes, porque já aparece alguma oposição à presença de tropas estrangeiras na cidade, afirmou. ?Somos vistos como um exército de ocupação?, explicou. Veja o especial :