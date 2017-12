Comandante da ação em que brasileiro morreu é promovida A policial que comandou a operação que resultou na morte do brasileiro Jean Charles de Menezes, confundido com um suspeito de terrorismo, foi promovida, segundo a Polícia Metropolitana de Londres. Cressida Dick foi promovida a Vice-Comissária Assistente, o quarto cargo mais alto na hierarquia da corporação. Jean Charles foi morto com vários tiros na cabeça no vagão de um metrô em julho de 2005, duas semanas depois dos ataques ao sistema de transporte de Londres e no dia seguinte a uma série de atentados fracassados na capital britânica. A Scotland Yard - como também é chamada a Polícia Metropolitana de Londres - anunciou em setembro que Dick tinha sido selecionada para a promoção, mas a confirmação veio nesta segunda-feira. Na época, um porta-voz da família de Jean Charles afirmou que os parentes se sentiam "insultados" pela decisão. "A família está absolutamente enojada e insultada pelo que é apenas mais um tapa na cara. Eles não conseguem entender como isto pode acontecer. Não vimos nem o começo muito menos o fim do processo legal que vai determinar quem é o culpado e o responsável pela morte de um inocente", afirmou o porta-voz. A Polícia Metropolitana de Londres está sendo processada, como um todo, por violações das leis de segurança e saúde, por não ter oferecido proteção adequada a Jean Charles no dia em que ele foi morto. Mas a Promotoria Pública Britânica desistiu de processar individualmente os policiais envolvidos diretamente na ação que levou à morte de Jean Charles por falta de provas suficientes. Entre as novas responsabilidades de Cressida Dick está o controle sobre 300 oficiais da Operação Trident, que combate crimes envolvendo armas dentro das comunidades negras de Londres.