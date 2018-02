Comandante de unidade das Farc se entrega a militares O comandante de uma das frentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) rendeu-se numa base militar no sul do país, informam fontes do governo colombiano. O guerrilheiro, identificado como Omar Bernal Ordóñez, também conhecido como ?Mono Jaime?, chegou ao Grupo de Infantaria Mecanizada da cidade de Ipiales, na fronteira do Equador, e declarou que estava desertando das Farc. Segundo o coronel Henry Salcedo, Bernal era membro do grupo rebelde há 15 anos,e combatia ao lado das Farc nas montanhas do sul do país. ?Mono Jaime? participou da tomada militar de diversos povoados e do seqüestro de um senador. Bernal será mandado para o programa de reinserção social de ex-gerrilheiros. O governo do presidente Andrés Pastrana anunciou, no início do mês, altas recompensas por informações que conduzissem à captura dos principais líderes guerrilheiros. No departamento (Estado) de Guaviare, a sudeste do país, outro membro das Farc, este com 20 anos de militância, também entregou-se. Assim como Bernal, ingressará no mesmo programa de reinserção, patrocinado pela Presidência da República. A Agência de Notícias do Exército, em comunicado divulgado hoje, informa que unidades militares descobriram cilindros carregados com explosivos na zona rural de Pasca, 50 quilômetros ao sul de Bogotá. As bombas seriam levadas à capital em um dos caminhões de refrigerante roubados nesta semana, informou a agência oficial.