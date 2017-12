Comandante diz que EUA é ameaça à segurança da Rússia O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas russas afirmou que os Estados Unidos estão expandindo sua presença econômica, política e militar em tradicionais zonas de influência da Rússia, o que seria, segundo ele, a maior ameaça à segurança do país, no mais recente sinal do crescente esfriamento nas relações entre Moscou e Washington. O general Yuri Baluyevsky disse também a ameaça militar enfrentada hoje pela Rússia é maior do que a que existiu durante a Guerra Fria e propôs que a nação formule uma nova doutrina militar a fim de responder ao desafio, segundo um discurso divulgado hoje no site do Ministério da Defesa. "A cooperação da Rússia com o Ocidente buscando estabelecer um interesse estratégico comum ou próximo não tem ajudado na sua segurança militar", disse Baluyevsky no discurso, feito em recente conferência sobre segurança em Moscou. "Além do mais, a situação em muitas regiões do mundo que têm importância vital para a Rússia e são próximas de suas fronteiras tem algumas vezes se tornado mais difícil". As relações da Rússia com os EUA vêm se deteriorando gradativamente por desacordos em relação ao Iraque e outras crises globais e por denúncias da administração Bush de que o governo de Putin tem se tornado cada vez mais autoritário internamente e ameaçador para seus vizinhos. Baluyevsky considerou que a estratégia dos militares dos EUA "visando manter sua liderança global e expandir sua presença econômica, política e militar em tradicionais zonas de influência da Rússia" é a principal ameaça hoje à segurança nacional da Rússia. O presidente Vladimir Putin reagiu com irritação a planos de Washington de posicionar partes de um escudo antimíssil na Polônia e República Checa, afirmando não acreditar em garantias dos EUA de que seu objetivo é conter ameaças apresentadas pelo Irã. Putin adiantou que vai reagir. Os dois países são ex-satélites soviéticos que tornaram-se membros da Otan. Recentes declarações do novo secretário da Defesa dos EUA, Robert Gates, não ajudaram a tornar as relações mais calorosas. Ele descreveu a Rússia como uma ameaça em potencial em depoimento a uma comissão da Câmara dos Representantes. "Não sabemos o que vai ocorrer em lugares como a Rússia e a China, na Coréia do Norte, no Irã e em outros lugares", disse Gates, segundo uma transcrição divulgada pelo Pentágono. O diário russo Gazeta escreveu hoje que o comentário de Gates pode "ir para a história como o começo de um novo giro na Guerra Fria".