Comandante do EP-3 condena pedido de desculpas O tenente Shane Osborn, comandante do avião espião EP-3, desmentiu hoje as acusações da China de que provocou a queda do caça de interceptação chinês F-8 e ressaltou que não era necessário pedir desculpas ao governo chinês. Acompanhado dos demais 22 tripulantes do avião, o tenente Osborn concedeu entrevista coletiva antes de partir, com os companheiros, para Whildbsey Island, no Estado de Washington. Ali seriam recebidos festivamente por cerca de 10 mil pessoas. O comandante disse que o piloto chinês Wang Wei - cujas buscas no mar foram oficialmente encerradas ontem pela China - ficou a 1,5 metro do avião espião, quando esbarrou numa hélice e partiu-se ao meio. "Pensei que ele nos tivesse matado", disse Osborn ao notar que o piloto saltara de pára-quedas. "Nosso avião desceu bruscamente 2,3 quilômetros", acrescentou. "Fizemos cerca de 15 pedidos de socorro antes de fazer o pouso de emergência na ilha chinesa de Hainan." O militar americano disse também que os chineses dispensaram um tratamento educado e respeitoso à tripulação. "Mas sofremos pelo menos 26 horas de exaustivo interrogatório", acrescentou. O comandante do EP-3 insistiu em que seus procedimentos foram "absolutamente corretos", ressaltando que não houve motivo para pedido de desculpas.