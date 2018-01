Comandante do Taleban é preso no Afeganistão Um importante comandante do Taleban foi preso no Afeganistão e confessou ter distribuído mais de US$ 1 milhão para apoiadores da milícia, informa um alto oficial dos serviços de inteligência. Agentes secretos capturaram o mulá Mujahid durante uma batida em Shah Wali Kot, distrito da província de Kandahar, disse o chefe de inteligência de Kandahar, Abdullah, que só usa um nome. ?Tivemos uma dica de que ele se escondia naquela casa, então cercamos o lugar e o pegamos?, explicou ele. Outro suposto militante do Taleban, Nisar Hamed, também foi preso. Não está claro se houve combate. Abdullah disse que Mujahid era comandante do Taleban na província de Takhar antes que os americanos removessem a milícia do poder, no final de 2001. Interrogado, Mujahid disse ter voltado ao Afeganistão há quatro meses e distribuído US$ 1 milhão a outros militantes, em nome do mulá Omar, líder supremo da milícia, foragido.