Comandante dos EUA à caça de Saddam prefere vê-lo morto O comandante americano que liderou o ataque ao esconderijo dos dois filhos de Saddam Husseim dois meses atrás disse que o ex-ditador iraquiano vai receber uma chance para se render se for encontrado - mas acrescentou que prefere vê-lo morto. "A escolha será dele", garante o coronel Joe Anderson, comandante da 2ª Brigada da 101º Força Aerotransportada dos Estados Unidos em Mossul. "Ele sempre terá a chance de se render", disse Anderson, embora tenha acrescentado que "pessoalmente? acredite que ?o mundo será melhor se ele estiver morto". Grupos de direitos humanos e muitos iraquianos gostariam de vê-lo sendo julgado por crimes contra a humanidade, incluindo-se, aí, a morte de 4 milhões de pessoas durante os 34 anos de regime do Partido Baath. As tropas de Saddam usaram armas químicas para eliminar, por exemplo, 5 mil curdos. Mas Anderson não vê necessidade de um julgamento do tipo. "O que obtivemos de positivo com o julgamento do (antigo líder sérvio Slobodan) Milosevic? É um circo. O que no final isso prova?", questionou. "Acho que ninguém no mundo duvida do que esse cara fez". Porém, muitos iraquianos - a maioria muçulmanos sunitas que amam Saddam - recusam-se a acreditar que o seu antigo presidente foi responsável por massacres em massa, prisão de políticos dissidentes, tortura e limpeza étnica. Para eles, rumores sobre crimes de Saddam não passam de propaganda ocidental.