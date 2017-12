Comandante dos EUA aprovou torturas no Iraque, diz o Post O comandante-chefe das tropas americanas no Iraque, general Ricardo Sanchez, aprovou pessoalmente, no início de setembro do ano passado, a aplicação de torturas na prisão iraquiana de Abu Ghraib, informou na edição deste sábado o jornal The Washington Post. Documentos obtidos pelo jornal relacionam os chamados "métodos de interrogatório de alta pressão", um total de 32 táticas de como amedrontar os detentos nus com cachorros, deixá-los sob temperaturas extremas, submetê-los a humilhações e mudanças de padrão de sono e dietas de pão e água. Eles incluem técnicas criticadas, em março, num relatório de um coronel encarregado de investigar as denúncias do que ele definiu como "abuso criminoso sádico, grotesco e devasso" Essas táticas foram autorizadas por Sanchez logo depois da visita a Abu Ghraib do general Geofrey Miller, então chefe do presídio da base militar dos EUA em Guantánamo, Cuba, para onde foram levados os acusados de envolvimento com o Taleban e a rede terrorista Al-Qaeda. Os oficiais da prisão poderiam usá-las sem buscar a aprovação de militares de mais alta patente. No entanto os altos funcionários vinham dizendo que Sanchez endossara apenas uma das técnicas mais severas, o isolamento por longo péríodo. Até outubro, os métodos foram aplicados sem que Sanchez buscasse o aval de superiores, diz o Post. Mas altos oficiais na sede do Comando Central militar dos EUA, na Flórida, puseram objeções a algumas das 32 táticas, o que levou Sanchez a remover no dia 12 de outubro alguns itens da lista e determinar que os funcionários da prisão obtivessem antes sua aprovação para a aplicação dos demais. Entre as táticas que teriam sido removidas estavam as que envolviam a religião dos prisioneiros, o controle de sua exposição à luz, o "ataque ao senso de orgulho e valor" e permitir que os interrogadores fingissem ser de um país que age duramente com presos. Os métodos que permaneceram incluem manipulação da dieta, levá-los para lugares pouco hospitaleiros, isolamento por mais de 30 dias, uso de cachorros para provocar medo e deixar o prisioneiro numa posição estressante por mais de 45 minutos. Essas técnicas só foram deixadas de lado depois da divulgação por jornais e TVs das fotos de abusos cometidos contra presos. No fim de maio, o Pentágono informou que, após a posse do governo interino, no dia 30, Sanchez será substituído por um general de maior graduação, possivelmente o general George Casey vice-chefe de pessoal do Exército. Mas disseram que não se tratava de uma punição, apenas simples troca de comando.