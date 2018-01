Comandante dos EUA no Iraque pede envio de mais soldados O comandante das forças norte-americanas no Iraque vem tentando conseguir o envio ao território iraquiano de mais uma brigada do Exército, com 2,5 mil a 3 mil soldados, para ajudar nos esforços de estabilização do país, afirmou nesta sexta-feira, 16, o jornal The Boston Globe. O diário, que atribuiu sua informação a autoridades do Pentágono, disse que o general David Petraeus, em um pedido que não foi divulgado publicamente, queria o envio de uma unidade de combate aéreo, o que envolveria também dezenas de helicópteros. As novas forças devem chegar a Bagdá e à Província de Anbar em maio, afirmou o Boston Globe, elevando para quase 30 mil o número de soldados adicionais enviados pelos EUA como parte dos esforços para sufocar os insurgentes e conter a violência sectária. O presidente dos EUA, George W. Bush, já aprovou, na semana passada, enviar mais 4,4 mil militares ao Iraque depois de ter anunciado, em janeiro, que estacionaria 21,5 mil soldados adicionais no território iraquiano a fim de tentar pacificar Bagdá e a Província de Anbar. Segundo Petraeus, seriam necessários alguns soldados a mais para dar apoio à intensificação das operações. "Esse é o próximo passo a ser dado," afirmou, segundo o jornal, uma autoridade do Pentágono bastante familiarizada com o planejamento da guerra no Iraque.