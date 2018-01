Comandante dos EUA no Oriente Médio sofre ataque Insurgentes lançaram um ousado ataque contra uma instalação da defesa civil iraquiana que era visitada pelo general John Abizaid, o comandante de todas as forças dos EUA no Oriente Médio. Abizaid e seus acompanhantes escaparam ilesos do ataque. Momentos depois de o comboio levando Abizaid e sua comitiva entrar no pátio murado, ocorreu uma explosão. Segundos depois, duas outras explosões foram ouvidas perto da parte de trás do complexo, e soldados dos EUA responderam com uma barragem de disparos de fuzis e metralhadoras. Vários atacantes dispararam então três granadas propelidas por foguetes, enquanto um outro atirava de uma mesquita próxima. O tiroteio durou cerca de seis minutos. Não houve feridos entre os soldados dos EUA e os integrantes da comitiva de Abizaid. Moradores disseram que um iraquiano foi ferido, de raspão, na perna. Abizaid estava acompanhado pelo major general Charles Swannack, comandante da 82ª Divisão Aerotransportada. Abizaid e Swannack cancelaram planos de andar pela cidade e retornaram para uma base militar americana próxima. Um oficial da defesa em Washington, que exigiu anonimato, disse ser possível que os insurgentes tenham recebido informação de que o general visitaria o local.