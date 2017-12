Comandante israelense acusado de atirar em criança é suspenso O exército de Israel suspendeu um comandante suspeito de esvaziar sua arma contra uma menina palestina de 13 anos. Os soldados do pelotão disseram que ela já havia recebido vários disparos e possivelmente estava morta, mas que o comandante se aproximou e atirou com sua arma automática apesar de pedirem para que não fizesse isso. As investigações sobre a morte de Iyman Hams começaram em 5 de outubro. Inicialmente, o exército disse que os soldados atiraram porque suspeitaram que ela estava com uma bomba. A família da menina disse que ela estava a caminho da escola quando foi assassinada. De acordo com médicos palestinos, Iyman Hams recebeu 15 tiros. "Achei necessário suspender o comandante do pelotão por hora", disse o coronel Eyal Eisenberg à rádio do exército. "As acusações são graves, chegaremos ao fundo desse assunto."