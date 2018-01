Comandante militar russo renuncia após ataque checheno O comandantes das forças do Ministério do Interior da Rússia renunciou ao cargo em meio às críticas com relação a um ataque ocorrido no mês passado e atribuído a rebeldes chechenos, informa o noticiário militar da agência de notícias Interfax. O ataque, na noite de 21 de junho e que atingiu instalações policiais na república da Ingushétia, vizinha da Chechênia, resultou na morte de 90 pessoas. Citando uma fonte do Ministério do Interior, a Interfax informou que o ministro Rashid Nurgaliev reuniu-se com o general Vyacheslav Tikhomirov no sábado e atribuiu às forças ministeriais o grande número de mortos. Tikhomirov, de 59 anos, decidiu renunciar logo depois da reunião, prossegue a agência. Em choques na conturbada república da Chechênia, quatro soldados russos morreram e cinco ficaram feridos nas últimas 24 horas, disse uma fonte ligada à administração chechena, pró-Moscou.