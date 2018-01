Comandante rebelde checheno é detido no sul da Rússia O serviço secreto russo anunciou hoje a captura de um comandante rebelde supostamente envolvido em recentes atentados e acusado de estar planejando outros. Ibrahim Israpilov foi detido na terça-feira perto de Yessentuki com 20kg de explosivos, diversos detonadores por controle remoto, granadas e armas de fogo, informou a imprensa russa, citando o Serviço de Segurança Federal (FSB, por suas iniciais em russo). Yessentuki foi palco de um atentado suicida perpetrado contra um trem em 5 de dezembro, dois dias antes das eleições parlamentares russas. A ação extremista causou a morte de 46 pessoas. Nikolai Patrushev, diretor do FSB, disse à imprensa russa que Israpilov era suspeito de envolvimento em atentados contra trens. Enquanto isso, nos mais recentes atos de violência na conturbada república da Chechênia, cinco soldados russos morreram e 13 ficaram feridos em ações rebeldes e explosões de minas terrestres durante as últimas 24 horas, informou uma fonte ligada à administração chechena pró-Rússia. Por sua vez, as forças russas anunciaram a captura de dois combatentes nas montanhas do Daguestão, onde forças rebeldes assassinaram nove agentes de fronteira em uma ação na semana passada. Depois de uma semana de operações de busca contra os suspeitos, tropas russas detiveram um total de 35 suspeitos e mataram 15 supostos rebeldes no Daguestão, revelou um comandante militar.