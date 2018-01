Comandante taleban diz que Bin Laden está ´vivo e na ativa´ O mulá Dadullah, comandante dos taleban que as forças da Otan combatem no Afeganistão, disse que o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, continua vivo e na ativa, mas atualmente é "difícil vê-lo". Em declarações à rede de televisão britânica Channel 4, Dadullah admitiu, no entanto, não ter visto o terrorista mais procurado do mundo desde a queda do regime taleban em 2001, e acrescenta que "só seus companheiros o vêem". Bin Laden "está vivo e não se transformou ainda em mártir", afirmou o comandante, segundo o qual ambos estão em contato indireto e trocam mensagens sobre planos de batalha. "Embora seja difícil reunir-se com Osama Bin Laden nestes dias, é fácil obter informações sobre ele. Seus companheiros nos mantêm informados", disse Dadullah. Em relação à atual ofensiva da Otan, o comandante taleban adverte que os americanos "colherão durante muito tempo, tanto no Afeganistão como em outras partes, o que semearam". "São incontáveis os soldados da base que querem ser mártires suicidas. Apontam-se em centenas e há mais centenas na lista de espera. Cada um deles está ansioso para ser o primeiro", disse. Perguntado sobre se não se arrepende de que os taleban tenham perdido o governo afegão por terem dado cobertura a Bin Laden, Dadullah respondeu que não, acrescentando que, para eles, "o Islã é mais importante que todo o resto" - incluindo o poder. "É nosso dever religioso dar asilo a qualquer um que fuja dos infiéis", disse.