Comandantes depõem sobre morte de iraquiano no rio Tigre Tendo sua imunidade garantida, três comandantes do exército dos EUA que testemunharam hoje admitiram ter dado a seus soldados ordem de acobertar um incidente no qual dois civis iraquianos foram forçados a pular no rio Tigre, no qual, segundo os familiares de ambos, um deles se afogou. Os comandantes, no entanto, disseram não acreditar que qualquer dos dois tenha morrido, a despeito do que a família e os promotores tenham dito. O capitão Matthew Cunningham disse que os soldados sob seu comando admitiram ter forçado os iraquianos a pular no rio em 3 de janeiro passado. Ele disse que os soldados lhe contaram que quiseram deixar os iraquianos "molhados" e que pretendiam "fazê-los sentir-se ´em estado lastimável´ e em seguida que voltassem para casa". Cunningham disse que foi uma péssima decisão, mas que os soldados tinham que ter formas não-letais de marcar sua presença na área. Ele qualificou a versão de que um deles se afogou como uma "campanha suja" e disse que os soldados viram os civis saindo do rio a salvo. Cunningham também admitiu que ele e outros comandantes disseram a seus soldados para calar a boca porque temiam que o caso ganhasse maiores proporções na cadeia de comando e o incidente se voltasse contra eles. "Não estávamos acobertando nada que tivesse ferido alguém", acrescentou. O depoimento foi prestado no terceiro e último dia de uma audiência para determinar se os três soldados devem enfrentar a corte marcial por causa do incidente. Os familiares no Iraque dissseram que Zaidoun Hassoun, de 19 anos, afogou-se no incidente e que exumarão o cadáver da vítima para comprovar isso; o primo de Zaidoun sobreviveu. A audiência, nos termos do Artigo 32 do código militar, assemelha-se a uma sessão de grande júri civil, e o encarregado da sessão, capitão Robert Ayers, fará depois uma recomendação a respeito de se os militares acusados devem ou não ser submetidos à corte marcial. Se condenados, eles podem ser sentenciados a entre 5 anos e meio e 26 anos e meio de prisão. Cunningham, comandante de uma companhia, depôs ao lado do subcomandante do batalhão, major Robert Gwinner, e do comandante do batalhão, coronel Nathan Sassaman. Os três tiveram sua imunidade garantida para depor.