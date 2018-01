Comandantes israelenses analisam vitória do Hamas Altos comandantes israelenses se reuniram nesta manhã com o ministro da Defesa, Shaul Mofaz, para analisar as conseqüências da aparente vitória do Hamas nas eleições palestinas. Fontes do Ministério da Defesa disseram que os comandantes avaliarão as primeiras conseqüências da vitória, e o governo israelense deve se reunir ainda hoje para analisar os assuntos políticos. Um dos aspectos que os altos comandantes tentam esclarecer é porque os serviços secretos israelenses não previram a vitória do Hamas, e afirmaram que o Fatah continuaria como a força política dominante na ANP. A vitória do Hamas nas eleições - os resultados oficiais ainda não foram divulgados - obrigará Israel a redefinir sua política externa para com os palestinos, já que até agora se nega a dialogar com esta organização, incluída na lista de grupos terroristas da UE e dos Estados Unidos. O primeiro-ministro interino de Israel, Ehud Olmert, assegurou que não dialogará com o Hamas, postura em que está respaldado pelos Estados Unidos.