Comando americano liberta prisioneira dos iraquianos Um comando americano invadiu um hospital iraquiano e resgatou uma americana que havia sido feita prisioneira, além de 11 corpos - alguns possivelmente de americanos, disse um porta-voz militar. Jessica Lynch, de 19 anos, uma conferencista de suprimentos do Exército americano, foi capturada há mais de uma semana, quando a unidade de manutenção da qual faz parte foi emboscada em Nasiriya. Teme-se que outros 12 membros da unidade também tenham sido capturados. Cinco constam, oficialmente, das listas de prisioneiros de guerra. Agindo com base numa dica da CIA sobre o paradeiro da soldado, forças especiais americanas penetraram nas linhas inimigas e retiraram Jessica Lynch do Hospital Saddam. Houve tiroteio na entrada e na saída do hospital, mas sem baixas americanas, segundo o general Vincent Brooks, porta-voz do Comando Central em Catar. Brooks afirmou que foi encontrada evidência de que os iraquianos usam o hospital como posto de comando militar. Veja o especial :