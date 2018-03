Comando armado seqüestra deputados na Colômbia Um grupo de homens armados vestindo uniformes militares entrou na sede da Assembléia Legislativa do departamento (estado) de Del Valle, no centro da cidade de Cali, e levou um número não confirmado de deputados locais, informaram as autoridades. Fazendo-se passar por soldados em uniformes de camuflagem, os homens armados raptaram os legisladores logo após a explosão de uma bomba no interior do edifício. Segundo o chefe da Polícia Nacional, general Luis Ernesto Gilibert, o comando terrorista se aproveitou das circunstâncias e fez os deputados subirem em um veículo, pensando que estavam sendo retirados do prédio da Assembléia. "Surpreenderam todo o mundo, possivelmente fazendo-se passar por autoridades", disse Gilibert. Em seguida, unidades do Exército e da polícia iniciaram a perseguição ao grupo com apoio aéreo. O chefe das operações anti-seqüestros do exército, coronel Carlos Arévalo, disse que as tropas entraram em confronto com os seqüestradores nos arredores de Cali e conseguiram libertar cinco deputados. Ainda se desconhece o número de deputados que continuam capturados e a identidade dos seqüestradores.