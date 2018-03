Comando diz ter matado 400 insurgentes desde abril Um comandante norte-americano no Afeganistão afirmou hoje que suas tropas mataram 400 insurgentes deste abril. A informação foi feita pelo coronel Peter Petronzio, comandante da 24ª Unidade Expedicionária de Marines, atuante na conturbada província de Helmand, onde as tropas estrangeiras têm enfrentado uma das maiores resistências à ocupação. Cerca de 2,2 mil marines se deslocaram para a cidade de Garmser, na província, com o objetivo de limpar a área da insurgência. O coronel disse que a cidade ainda não está segura, mas já está bem mais estável.