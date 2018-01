Comando investiga "fogo amigo" no norte do Iraque O comando Central norte-americano no Catar está investigando um possível caso de "fogo amigo" em que três soldados morreram e outros cinco ficaram feridos. Em outro episódio no norte do Iraque, entre 10 e 12 soldados norte-americanos morreram por "fogo amigo", segundo um jornalista da BBC que também ficou ferido na ação. O Centcom também informou, na entrevista coletiva de hoje cedo, que cerca de 2 mil soldados iraquianos morreram nas operações militares norte-americanas em Bagdá, nos últimos dias. "Consolidamos e reforçamos nossas posições", disse Rumi Nielson-Green, acrescentando que o objetivo militar é "isolar o regime". Anteriormente, o comando norte-americanos havia informado que mil iraquianos foram mortos. O governo iraquiano nega a informação. O comando americano considera "esporádica" a resistência iraquiana em Bagdá, mas isso não significa que os combates sejam intensos como o número de vítimas entre os iraquianos pode demonstrar, disse Frank Thorp, outro porta-voz americano. Um americano foi morto nas ações no passeio de ontem, quando tropas americanas afirmaram ter chegado "ao coração de Bagdá", mas sua identidade ou batalhão a que pertencia não foi informado. Sobre a bomba que atingiu uma maternidade em Bagdá, o Comando americano informou que "não há provas que sustentem a acusação de que um avião da coalizão bombardeou o hospital". Veja o especial :