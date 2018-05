Comandos dos EUA libertam dois reféns na Somália

Segundo informações do governo dos EUA, os comandos desceram de para quedas no interior da Somália, mataram nove sequestradores e libertaram os reféns. Tudo ocorreu no começo da madrugada desta quarta-feira. Um funcionário do Conselho de Refugiados da Dinamarca disse que a saúde de Hagen Thisted está boa, mas ele precisa de medicamentos. A família da jovem norte-americana disse que ela está bem. Obama telefonou para o pai da jovem minutos após ter feito o discurso Estado da União, já na madrugada de hoje.

As informações são da Associated Press.