Comandos russos acabam com sequestro de ônibus Comandos russos invadiram hoje um ônibus sequestrado no sul da Rússia, matando um dos homens que mantinham o veículo por mais de 12 horas numa tentativa de conseguir a libertação de cinco chechenos presos por um sequestro anterior. Os cerca de 30 reféns foram libertados, alguns com ferimentos leves.