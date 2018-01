Combate à pobreza é resposta ao terror, diz Bush O presidente norte-americano, George Bush, afirmou que os EUA vão liderar os países mais ricos na ajuda aos países mais pobres porque "a esperança é uma resposta ao terror". Em discurso na Conferência Internacional sobre Financiamento ao Desenvolvimento, da ONU, em Monterrey (México), Bush disse que "a História nos chama a um combate titânico, em que o que está em jogo não poderia ser mais elevado, porque estamos lutando pela própria liberdade?. ?Estamos buscando objetivos grandes e dignos: tornar o mundo mais seguro e, ao fazer isso, torná-lo melhor", disse o presidente norte-americano. Entre os 171 países participantes da conferência, quase 50 chefes de Estado ou de governo assistiram ao discurso de Bush. O presidente dos EUA também defendeu sua nova política de concessão de ajuda aos países mais pobres, que condiciona o auxílio à abertura dos mercados, reformas políticas e ao combate à corrupção. "Ao insistir em reformas, nós fazemos uma obra de compaixão", disse Bush, que defendeu "um novo pacto para o desenvolvimento, definido por mais prestação de contas." "Nós lutamos contra a pobreza porque a esperança é uma resposta ao terrorismo. Nós lutamos contra a pobreza porque a oportunidade é um direito e uma dignidade humana fundamentais. Nós lutamos contra a pobreza porque a fé o exige, e a consciência o pede. E nós lutamos contra a pobreza com a convicção cada vez maior de que progressos importantes estão ao nosso alcance", acrescentou. Antes de discursar, Bush reuniu-se com o presidente da França, Jacques Chirac. O encontro foi a portas fechadas e, segundo um porta-voz da Casa Branca, os dois discutiram terrorismo e o plano da Arábia Saudita para a paz no Oriente Médio, entre outros temas. Chirac também discursou na conferência da ONU e preferiu tratar da questão ambiental. Ele advertiu contra "o aquecimento global, que ameaça as condições de vida e nossas crianças". Chirac afirmou que "o Protocolo de Kyoto é o único meio com credibilidade para reduzir os gases que causam o efeito estufa: conclamo todos os países a ratificá-lo". Bush, por sua vez, manteve reuniões em separado também com o presidente do México, Vicente Fox, e o primeiro-ministro do Canadá, Jean Chrétien. Segundo um porta-voz norte-americano, os temas dessas reuniões foram como impedir a entrada de terroristas nos EUA por suas fronteiras norte e sul. O secretário de Estado, Colin Powell, e o ministro das Relações Exteriores do México, Jorge Castañeda, assinaram em Monterrey um acordo de 22 pontos para fortalecer a segurança na fronteira entre os dois países. O endereço oficial da conferência da ONU na Internet é www.un.org/esa/ffd.