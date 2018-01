Combate aos EUA continua, alerta líder do Taleban O mulá Mohammad Hasan Rehmani, um dos mais altos líderes do deposto regime integrista afegão do Taleban, prometeu hoje prosseguir com a jihad, a guerra santa, contra os EUA e seus aliados no Afeganistão. Rehmani, ex-governador da Província de Kandahar e com importantes vínculos com o líder máximo taleban, mulá Mohamad Omar, declarou por telefone a uma agência de notícias britânica que "o Taleban continuará sua luta pela paz, pela aplicação da lei islâmica (sharia) e contra a América e seus agentes". Esta é sua primeira entrevista desde a queda do regime integrista no fim de 2001.