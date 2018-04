Combate deixa 30 insurgentes mortos no Afeganistão Insurgentes armados com rifles, granadas propelidas por foguetes e morteiros tentaram tomar uma posição da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no Leste do Afeganistão neste sábado, mas foram repelidos pelas forças ocidentais num combate que resultou na morte de 30 extremistas e deixou 5 soldados da aliança atlântica feridos, disse a Otan em comunicado. Um funcionário do governo afegão, por outro lado, afirma que foram 80 combatentes do grupo fundamentalista Taleban mortos. Não existe ainda explicação para a discrepância no número de mortos.