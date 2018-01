Combate em Bagdá deixa 50 mortos, dizem radicais xiitas Combates entre forças americanas e rebeldes xiitas no cortiço de Sadr City, em Bagdá, mataram mais de 50 pessoas, entre civis rebeldes, disse Na´eem al-Kaabi, porta-voz das Brigadas Mahdi. Tropas americanas enfrentam as Brigadas, leais ao líder xiita Muqtada al-Sadr, por quase duas semanas. Nos últimos dias, porém, a ofensiva parece ter se intensificado. Tanques americanos percorrem as ruas do cortiço, e helicópteros abrem fogo do alto. Al-Sadr se encontra sob cerco de forças americanas e iraquianas na cidade sagrada de Najaf e, sob ameaça de invasão do complexo da Mesquita do Imã Ali, onde está refugiado, por tropas leais ao governo provisório iraquiano, aceitou negociar uma trégua.